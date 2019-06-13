أبو الغيط يدين استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

أدان الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد أبو الغيط، اعتداء مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي يوم أمس.

وتوالت الإدانات الدولية على الاعتداء الذي أسفر عن إصابة 26 من المسافرين.

وأقرت مليشيا الحوثي بوقوفها وراء العملية التي سبقتها عمليات مشابهة.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن، أنه "عند

الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر

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من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

ولفت المالكي إلى أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من

بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء

إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.