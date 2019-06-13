خرجت للأسواق اليمنية نوع من فاكهة المانجو وهو معطوب من الداخل فيما لا يتمكن المشتري من معرفة ذلك الا من خلال فتحها.
وعرض مواطنون سلسلة من هذه الفاكة قبل وبعد فتحها اذ أن قبل فتحها لا يبدو أنها فاسدة وبعد فتح هذه الثمرة تظهر بقع زرقاء غريبة لأول مرة.
وقال السكان أن هذا نتيجة لضخ المزارعين والتجار كمية كبيرة من الكربون على الفاكهه مما يجعلها تبدو معطوبه بهذا الشكل كما توضحه الصورة أدناة.
كانت هذه تفاصيل خبر كربون يقتل فاكهة المانجو ويفسدها من الداخل "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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