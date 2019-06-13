حجة.. قوات الشرعية تصد هجوما حوثيا شرق حيران

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، حزيران 13، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا تحت غطاء مدفعي كثيف على مواقع لقوات الشرعية شرقي مديرية حيران في المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا خلال المواجهات التي استمرت لساعات. ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين القوات الحكومية والمتمردين أعقب المواجهات.

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