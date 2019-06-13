جميح: العبرة بانسحاب الحوثي من "الميناء الحلوب" لا من ميناءين معطلين

قلل الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، من أهمية انسحاب مليشيا الحوثي المزعوم من مينائي الصليف ورأس
عيسى في محافظة الحديدة.
وكتب جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس، حزيران 13، 2019: قال الحوثي إنه انسحب
من ميناء الحديدة، وأيده غريفيث، وقلنا: الحوثيون يكذبون كما يتنفسون.
وتابع الكاتب والمحـلل السياســي جميــح: اليوم نفـت الأمم المتحدة ذلك.
وختم: أما الانسحاب من الصليف ورأس عيسى الذي ذكره لوليسغارد، فهو - إن حصل- يدل على عدم أهمية
الميناءين للحوثي. العبرة بالانسحاب من "الميناء الحلوب"، لا من ميناءين معطلين.
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