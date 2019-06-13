مصدر أمني "لليمن العربي" : الوعي المجتمعي أفشل الدعوة للفوضى في المكلا

قال مصدر أمني بساحل حضرموت، إن الوعي المجتمعي لدى المواطنين افشل الدعوة الى الفوضى التي دعت لها بعض الشخصيات والمكونات.

وأكد المصدر "لليمن العربي" ان هناك ابعاد سياسية وتمويلات خارجية كانت خلف الدعوة لاثارة الفوضى في حضرموت واستهداف الاستقرار الامني الذي تنعم به معظم مديريات ساحل حضرموت تحت غطاء مطالبات حقوقية كانت قد دعت لها شخصيات معروفة موضحا انها تتستر خلف اجندات خارجية كانت تريد الاساءة لجهود قوات التحالف في اليمن الا ان الوعي لدى عامة المواطنين افشلها وظهرت بذاك المستوى الهزيل.

وكانت مكونات وشخصيات في حضرموت قد دعت لاقامة وقفة احتجاجية في مدينة المكلا صباح اليوم الخميس، مطالبة بفتح مطار الريان الا ان الاستجابة اليها كان باهتا وهزيلا وهو ما اظهر عدم التفاعل معها وافشالها بحسب مراقبون.