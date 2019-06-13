امرأة مسنة تصاب بحالة إختناق ناجمة عن حرارة الجو بعدن

قالت مصادر اعلامية ان امرأة مسنة أصيبت مساء أمس الأربعاء، بحالة إختناق وأغماء نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو في عدن.

وبحسب مواطنون لصحيفة " كريتر سكاي الالكترونية " افادو بأن امرأة مسنة من منطقة الطويلة بعدن أصيبت بحالة إختناق نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وتزايد انقطاعات التيار الكهربائي.

واسعف المواطنون جارتهم المسنة على الفور.

الجدير بالذكر تزايد عدد الحالات التي تصاب بالاغماء والاختناق بسبب درجة حرارة الجو الخانقة عدن.