قيادة انتقالي الشيخ عثمان تتفقد أعمال تصفية شبكات الصرف الصحي

تفقد رياض درويش، القائم باعمال رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالشيخ عثمان ، رئيس لجنة الطوارئ أعمال تصفية غرف تفتيش الصرف الصحي بالمديرية. واطلع درويش على عملية التصفية واخراج الرواسب والاحجار التي أدت الإ انسداد معظم غرف الصرف الصحي وطفح المجاري في عدد من احياء المديرية . وقدمت قيادة انتقالي الشيخ عثمان حافزاً مادياً دعماً من لجنة الطوارئ بالمجلس الى عمال الصرف الصحي . كما تقدمت قيادة الانتقالي بالمديرية بخالص الشكر والتقدير والامتنان للمهندس زكي حداد، نائب رئيس مؤسسة المياه والصرف الصحي على جهوده الجبارة ومتابعة المخلصة والمستمرة في هذا الاطار. رافق رياض، كلاً من ، فيصل النجار نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية والمهندس جياب عاطف، عضو انتقالي العاصمة، عضو لجنة الطوارئ بالمجلس.

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