الرعيني يناقش مع قيادة مبادرة إدارة الأزمات الفلندية دعم السلام في اليمن

ناقش وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار، ياسر الرعيني ،اليوم ، في العاصمة الفلندية هلنكسي، مع قيادة مبادرة ادارة الأزمات الفلندية في اليمن، سبل التعاون المشترك بما يعزز تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني، ويساعد على دعم جهود السلام في اليمن،ووتأهيل فئات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني لنيل استحقاقات المرحلة القادمة وفق ماحددته وثيقة الحوار الوطني.

واشار الى مليشيا الحوثي الانقلابية من تاثيرات على مخرجات الحوار الوطني وجهود تنفيذها مابعد الحرب..مؤكداً ان مخرجات الحوار تمثل مشروعا شاملا وجامعا لدولة مدنية قوية، لعقود قادمة من الزمن.

وقال وزير الدولة" أن مخرجات الحوار هي إحدى مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وكافة قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، أكدت على ضرورة الالتزام بها وتنفيذها كمسار أمن ليمن مستقر، وبها يتحقق الاستقرار والتنمية في اليمن وهذا ماجعل المليشيا تنقلب على السلطة الشرعية لاعاقة تنفيذ هذه المخرجات والحيلولة دون بناء الدولة تلبية لمصالح إيران في المنطقة".

وتطرق الرعيني إلى جملة العراقيل التي تواجه تنفيذ مخرجات الحوار لعل من أبرزها انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها..مشيرا إلى أن الدولة اليوم بمؤسساتها تعمل على التهيئة لتنفيذ مخرجات الحوار رغم كل هذه الصعوبات، وأنها ماضية في استكمال المرحلة الانتقالية وصولاً الى الدولة الاتحادية التي توافق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.