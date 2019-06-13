حصيلة غارات مقاتلات التحالف على مواقع المليشيا في صنعاء وذمار

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودیة في الیمن صباح الیوم الخمیس قصفا جويا عنیفا استھدف عدد من المواقع في العاصمة صنعاء .

وذكرت مصادر محلية ان طيران التحالف شن 10 غارات جوية على العاصمة صنعاء والمحافظة .

وتوزعت الغارات بعدد 6 على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة ، وغارتان على منطقة الصيانة بمديرية الثورة،وفي محافظة صنعاء شن طيران التحالف قبل قليل غارتين على جبل ذباب بمديرية بني حشيش فيما لا يزال تحلیق الطيران مستمر حتى كتابة ھذا الخبر.

كما شنت مقاتلات التحالف غارتان استهدفتا معسكر مدرسة تدريب أفراد الشرطة في مدينة ذمار.

يشار إلى أن التحالف كان تعهد برد صارم على الھجوم الذي شنھ الحوثیون على مطار ابھا الدولي في السعودیة یوم امس بصاروخ كروز .