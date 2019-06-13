السفير ناشر يلتقي مع مدير العلاقات الدولة بالصحة الكوبية

التقى سفير اليمن في هافانا محمد ناشر، اليوم مع مدير دائرة العلاقات الدولية بوزارة الصحة الكوبية نيستور مريمون. وناقش ناشر مع مع مدير دائرة العلاقات الدولية بوزارة الصحة الكوبية نيستور مريمون. العلاقة الثنائية بين البلدين في المجال الصحي. وأكد المسئول الكوبي استعداد بلاده لدعم اليمن في المجال الصحي والدفع بالعلاقات الثنائية الى عهدها السابق.

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