وكالة "سبأ" تشارك في اجتماعات المؤتمر الدولي لوكالات الأنباء العالمية

شاركت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في المؤتمر الدولي السادس لوكالات الانباء العالمية الذي يعقد في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم الخميس بوفد يرأسه رئيس مجلس الإدارة -رئيس التحرير عبدالله حزام.

ويبحث المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة ايام المواضيع المتعلقة بعمل وكالات الانباء في مختلف دول العالم ومناقشة تحديات الالفية الجديدة والمشكلات الموضوعية للصحف ووسائل الاعلام التقليدية والاجتماعية في القرن الحادي والعشرين وارتباطها بعمل الوكالات باعتبارها مصدر الاخبار وستكون جلسات المؤتمر فرصة لتبادل المعلومات والاراء بين خبراء الاعلام ورؤساء وكالات الانباء بمختلف توجهاتها.

وسيناقش المشاركون بالمؤتمر عدة موضوعات اخرى تتعلق بالمصادر الجديدة والمستجدة للايرادات والاخبار المزيفة وسبل الحد منها والذكاء الاصطناعي والملكية ووسائل الاعلام واخر التقنيات المستحدثة في تغطية الاحداث.

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ويهدف المؤتمر العالمي لوكالات الانباء والذي تأسس عام 2004 في موسكو لضمان تحسين قدرة الاعضاء في العمل كمشغلين رئيسيين في التنوع المتعاظم لسوق وسائل الاعلام العالمية وضمان تحسين قدرة أداء عمل الوكالات كونها لا زالت المنتج الرئيس للأخبار في العالم رغم ظهور وسائل إعلام جديدة وتعزيز دورها في نشر الأخبار الموضوعية غير المنحازة.

وسيعمل المؤتمر على دعم وكالات الانباء، المشاركة في معرفة كافة التطورات المهمة في مجال الميديا. ويسعى إثراء النقاشات في موضوعات "الرقمية" في وكالات الانباء والميديا الاجتماعية وكذلك النماذج البديلة في عمل وكالات الانباء وعلى حماية العمل الاصلي من القرصنة واستكشاف المواد التي تعدها وكالات الانباء من جامعي الانباء.

جدير بالذكر أن المؤتمر السادس تشارك به اكثر من ٩٠ وكالة انباء من مختلف دول العالم بالاضافة الى اكثر من ٢٠٠ من كبار الاعلاميين والصحفيين في اكبر تجمع دولي لوكالات الانباء.