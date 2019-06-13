ردود أفعال دولية بعد حادث ناقلتي النفط بخليج عمان

بدأت ردود الفعل الدولية تتكشف بشأن حادث ناقلتي النقط في خليج عمان.

ففي حين أعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث ناقلتي النفط، بينت البحرية النرويجية، أن 3 انفجارات وقعت على متن الناقلة النرويجية.

من جانبها قالت الخارجية الروسية" يجري التحقق بمصير البحارة روس من طاقم الناقلة فرنت ألتر".

وشددت رويترز، أن" ناقلة النفط "فرنت ألتر" مشتعلة ولكنها لم تغرق".

من جهتها، قالت لخارجية البريطانية، إن "بريطانيا على اتصال مع السلطات المحلية والشركاء في المنطقة".

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وذكرت الخارجية البريطانية، أن "بريطانيا قلقة بشدة من تقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بمضيق هرمز".

وكان مسؤول ياباني، أكد اليوم الخميس، بأن ناقلتي نفط كانتا تحمل شحنتين لهما صلة باليابان تعرضتا للهجوم.

وذكر وزير التجارة الياباني، وفقاً لمتابعة "الخليج 365"، بتعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم.

وبين وزير التجارة الياباني، استهداف ناقلة النفط كوكوما كوراجس في خليج عمان.