أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 13 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: صحيفة: استهداف مطار أبها يبين أن السلاح الإيراني يصل للحوثيين صحيفة: الإدانات الدولة حمّلت إيران أولاً قبل "الحوثيين" المسؤولية لهجوم أبها عاجل.. طيران التحالف يُحلق في أجواء صنعاء صحيفة تكشف ما تضمنه البيان الإماراتي الألماني بشأن اليمن الأمم المتحدة: الهجوم الصاروخي على مطار أبها تهديد للأمن الإقليمي عـــاجل.. طيران التحالف يقصف مواقع تحت سيطرة الحوثي بصنعاء عاجل.. انفجارات بأنحاء متفرقة من صنعاء جراء غارات للتحالف رصد خروقات مليشيا الحوثي في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية برلماني بحريني يُطالب بإجراء دولي بحق الإرهاب الحوثي الإيراني الهلال الاحمر الاماراتي يستعد لتجهيز 200 حفل عرس اليوم Advertisements مصرع قيادي حوثي بارز بنيران الجيش في كتاف شمال شرق صعدة بانضمام واضح لإيران.. الكشف عن تحركات قطرية لدعم الحوثي والقاعدة برلماني بحريني: هجمات الحوثي الأخيرة دليل على تردي أوضاع إيران الهلال الأحمر الإماراتي يزود مخيمات النازحين بمساعدات إيوائية وغذائية اللواء محسن: الأسلحة الحديثة أدخلها الإيرانيون دعماً للحوثيين "لوليسغارد" يعترف بمظاهر عسكرية كبيرة للحوثيين بميناء الحديدة 12 غارة للتحالف بصنعاء واستمرار التحليق وعدة غارات بذمار بماذا وصف المجلس العسكري السوداني الإرهاب الحوثي؟ مستشار عسكري مصري: أسلحة الحوثي تؤكد وجود تدخل إيراني كبير حنوني ومظفر.. قصة إخاء ووفاء تصل إلى تقاسم الكبد البشرية (قصة مصورة)

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