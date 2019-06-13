شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور : في أول رد سعودي على قصف مطار أبها.. صنعاء الآن تشهد (قصفاً هستيرياً) من طيران التحالف العربي (حصيلة أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر خاصة لـ(يمن دايركت) قبل لحظات أنه في هذه الأثناء تشهد العاصمة صنعاء انفجارات مدوية بغارات لطيران التحالف هي الأعنف من نوعها، وتشهد سماءها تحليقاً مكثفا. وقالت المصادر إن طيران التحالف يشن الآن الغارة الثالثة والتي هزت شمال العاصمة صنعاء بقوة عقب استهداف معسكر الفرقة الأولى مدرع ومطار صنعاء الدولي ومعسكر الصيانة. Advertisements مشيرةً إلى أن التحليق مازال مستمراً حتى لحظة كتابة الخبر.

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