مستشار عسكري مصري: أسلحة الحوثي تؤكد وجود تدخل إيراني كبير

كشف قائد عسكري مصري عن حجم التدخل الإیراني وتقديم الدعم للحوثيين بمختلف الأسلحة والتدريب.

وبين اللواء طيار هشام الحلبي أن «الحوثي لم یكن یمتلك ھذه الأسلحة المتطورة»، مشیراً إلى استحالة ظھور مثل ھذه الأسلحة فجأة دون وجود خبراء ومدربین یعملون على كیفیة استخدامھا وإطلاقھا، وھذه الأسلحة النوعیة التي یمتلكھا الحوثیون وبھذا العدد تؤكد وجود تدخل إیراني كبیر، حیث تستخدم طھران الحوثي في حربھا في المنطقة مستغلة صمت المجتمع الدولي.

وأكد المستشار بأكادیمیة مصر العسكریة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجیة، اللواء طیار الدكتور ھشام الحلبي، أن السعودیة أنقذت أرواح الملایین من المدنیین من عملیات إرھاب الحوثي المدعوم من إیران بأحدث الأسلحة المتطورة، وتعاملت مع الحرب العبثیة التي یشنھا الحوثي مستخدما صواریخ أرض أرض والطائرات المسیرة بكثیر من الكفاءة والنجاح. وأوضح أن الحوثي لا یمتلك الخبرة والدقة العالیة كما یدعي دون وجود خبراء إیرانیین عملوا على ھذه الأسلحة لفترات طویلة خاصة أن ھناك أسلحة حدیثة ومتطورة وجدیدة تحتاج تدریباً عالیاً وخبرة كافیة.

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وقال الحلبي وفقاً لصحيفة "الوطن" - تابعها "الخليج 365" - إن «السعودیة استطاعت أن تصد نحو 226 صاروخاً، وما یزید عن 86 ألف مقذوف أطلقت من الداخل اليمني ونجحت في التصدي الدقیق لھجوم أعداد كبیرة من الطائرات المسیّرة، وھي من الأسلحة المتطورة والحدیثة، وتاریخیا لم یسجل إنجاز من قبل لأي قوات في العالم غیر القوات السعودیة في ھذا المجال، خاصة أن الطائرات المسیرة من الصعب صدھا بعكس الصواریخ، لأن الطائرات تسیر على مسافة قریبة من الأرض وتحمل أنواعا من المتفجرات الخطیرة، ومن الصعب السیطرة على تحركاتھا أو مواقع إطلاقھا، فإن نجاح السعودیة بالتعامل معھا یثبت للعالم قوة دفاعات المملكة وصلابتھا من خلال منظوماتھا الدفاعیة المختلفة».

إنقاذ الملایین

أفاد الحلبي «مواجھة ھذه النوع من الطائرات وتدمیرھا أنقذ ملایین المدنیین، ولو نجحت تلك الصواریخ والطائرات التي تجاوز عددھا الـ300 صاروخ وطائرة مسیرة وآلاف المقذوفات في تجاوز الدفاعات السعودیة الصلبة لكانت النتائج كارثیة، وھذا یؤكد بالفعل أن السعودیة دولة قویة وقادرة على أن تحمي نفسھا ومن حولھا».