بماذا وصف المجلس العسكري السوداني الإرهاب الحوثي؟

وأكد المجلس في بيان، بثته وكالة السودان للأنباء أن الهجوم عمل إجرامي يمثل خرقاً لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وشدد المجلس العسكري وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا،ً في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.
وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن قد ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه تم استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ كروز، مشيرة إلى توقف الملاحة الجوية في المطار إثر ذلك.
وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن 26 مدنيا، بينهم ثلاث نساء وطفلان، أصيبوا من جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مشيرا إلى وقوع أضرار مادية بصالة المطار.
ووصف التحالف إعلان الحوثيين المسؤولية عن قصف المطار بأنه "يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب.
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