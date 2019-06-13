برلماني بحريني: هجمات الحوثي الأخيرة دليل على تردي أوضاع إيران

أكد برلماني بحريني، على أن الهجمات الحوثية الأخيرة على أهداف اقتصادية سعودية تدل على تردي الأوضاع في إيران اقتصادياً.
وقال النائب عادل العسومي بأن دول الخليج مدعو لتدويل الاعتداء الحوثي المؤثم في كل المحافل الدولية والأممية، وفي مجلس الأمن، للوقوف على طبيعة هذا الجرم العالمي، ومحاسبة إيران الإرهابية والتي تمعن منذ وصول نظامها (الثيوقراطي) المستبد لسدة الحكم في طهران.
وأكد العسومي في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365"- "بضرورة الرد العسكري القاسي والموجع والسريع للشراذم الحوثية، في معاقلها الرئيسية.
مؤكداً بأن الهجمات العشوائية الأخيرة التي يقوم بها الحوثة على الأهداف الاقتصادية والمدنية السعودية، يحمل دلالات واضحة على تردي الأوضاع الاقتصادية في إيران، وحالة العزلة غير المسبوقة التي تعيشها جمهورية الدم عن المنطقة والعالم، بسبب سياساتها الإقصائية والتخريبية، في الداخل والخارج.
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