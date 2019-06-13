مصرع قيادي حوثي بارز بنيران الجيش في كتاف شمال شرق صعدة

لقي قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه بمواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد. وقالت مصادر ميدانية ان القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية برتبة عميد المدعو حمزه محمد اسماعيل الوشلي" المكنى بـ "ابو عايش" لقي مصرعه الإثنين الماضي مع مجموعة من مسلحيه في جبهة "كتاف" شرقي محافظة صعدة. واكدت المصادر أن القيادي الحوثي "الوشلي" لقي حتفه مع عشرات المسلحين الآخرين أثناء المواجهات الدائرة مع قوات الجيش الوطني في جبهة "كتاف" شرقي محافظة صعدة. واشارات المصادر إلى أنه تم تشييع جثمان "الوشلي"، الساعة التاسعة من صباح امس الأربعاء إلى مقبرة العمودي وسط المدينة.

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