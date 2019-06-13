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برلماني بحريني يُطالب بإجراء دولي بحق الإرهاب الحوثي الإيراني

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طالب برلماني بحريني بإجراء دولي بحق الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران.

وقال عضو مجلس النواب البحريني عبدالرزاق حطاب في تصريحه نشرته صحيفة «البيان»  الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"،بأن هذا الاعتداء غير المسبوق على مطار مدني ليس له علاقة بالأنشطة العسكرية، وما خلفه من إصابات بين المدنيين الأبرياء يمثل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

وطالب حطاب بإجراء دولي عاجل بحق الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران، خاصة وأن ميليشيا الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق ما سمته صاروخ «كروز» على المطار، ما يشير لشعورها بالارتياح من عدم اتخاذ إجراءات دولية بحقها في ظل تكرارها للاعتداءات المجرمة بحق المدنيين والأراضي والمنشآت

وأوضح بضرورة الوقوف خلف التحالف العربي الذي يدافع عن أمن الخليج، والأمة في مواجهة الإرهاب الحوثي، الذي لا يستهدف بلاد الحرمين فحسب، بل المسلمين جميعاً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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