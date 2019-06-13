برلماني بحريني يُطالب بإجراء دولي بحق الإرهاب الحوثي الإيراني

طالب برلماني بحريني بإجراء دولي بحق الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران.

وقال عضو مجلس النواب البحريني عبدالرزاق حطاب في تصريحه نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"،بأن هذا الاعتداء غير المسبوق على مطار مدني ليس له علاقة بالأنشطة العسكرية، وما خلفه من إصابات بين المدنيين الأبرياء يمثل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية.

وطالب حطاب بإجراء دولي عاجل بحق الإرهاب الحوثي المدعوم من إيران، خاصة وأن ميليشيا الحوثي أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق ما سمته صاروخ «كروز» على المطار، ما يشير لشعورها بالارتياح من عدم اتخاذ إجراءات دولية بحقها في ظل تكرارها للاعتداءات المجرمة بحق المدنيين والأراضي والمنشآت السعودية.

وأوضح بضرورة الوقوف خلف التحالف العربي الذي يدافع عن أمن الخليج، والأمة في مواجهة الإرهاب الحوثي، الذي لا يستهدف بلاد الحرمين فحسب، بل المسلمين جميعاً.