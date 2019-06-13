رصد خروقات مليشيا الحوثي في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

واصلت مليشيا الحوثي الارهابية، خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، حيث أعلن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية -حراس الجمهورية عن أبرز تلك الخروقات في مدينة الحديدة ومنطقة الجاح ليوم الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2019 وعلى النحو التالي: - الساعة 01:03 فجرا المليشيات الحوثية تطلق قذيفة ار بي جي صوب الأحياء السكنية في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة . - الساعة 01:09 فجرا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تعاود استهداف قرى المرازيق في الجاح بمعدلات بيكا . - الساعة 03:50 فجرا .. المليشيات الحوثية تطلق النار عيار 14.5 من على متن عربة متحركة صوب الأحياء السكنية جنوب غرب معسكر الدفاع الساحلي داخل مدينة الحديدة . - الساعة 07:20 صباحا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 12.7 ومعدلات بيكا صوب مواقع المقاومة المشتركة في الجاح . - الساعة 08:17 صباحا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق النار من أسلحة رشاشة عيار 14.5 صوب مزارع النخيل في وادي الجاح . Advertisements - الساعة 09:00 صباحا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تطلق النار من معدلات بيكا صوب قرى المرازيق ومزارع النخيل في الجاح . - الساعة 09:11 صباحا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تواصل إطلاق النار من أسلحة رشاشة عيار 12.7 صوب مواقع المقاومة المشتركة في الجاح . - الساعة 09:30 صباحا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تستهدف مزارع النخيل في وادي الجاح بقذيفتي هاون . - الساعة 09:50 صباحا .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية تكثف استهداف مزارع النخيل في وادي الجاح بصليات صاروخية ( كاتيوشا ) . - الساعة 02:56 مساء .. بقايا جيوب المليشيات الحوثية تعاود استهداف قرى المرازيق في الجاح بأسلحة رشاشة عيار 12.7 - الساعة 08:00 مساء .. المليشيات الحوثية تطلق النار بكثافة من أسلحة رشاشة عيار 14.5 و12.7 صوب الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة .

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