عاجل.. انفجارات بأنحاء متفرقة من صنعاء جراء غارات للتحالف

سمعت دوي انفجارات متعددة، صباح اليوم الخميس، في أنحاء متفرقة من صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وأضافت مصادر "الخليج 365"، أن طيران التحالف العربي شن سلسلة غارات استهدفت مناطق الصباحة والحصبة بمعسكر الصيانة ومناطق شرق العاصمة صنعاء. ويستمر طيران التحالف بالتحليق في الأجواء فيما تتصاعد أعمدة الدخان من الأماكن المستهدفة.

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