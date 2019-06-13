عـــاجل.. طيران التحالف يقصف مواقع تحت سيطرة الحوثي بصنعاء

سمعت دوي انفجارات عنيفة، صباح اليوم الخميس، في أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي. وذكرت مصادر "الخليج 365"، أن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية شن غارات على مواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية في منطقة الصباحة. وتصاعدت الأدخنة من الأماكن المستهدفة، ولا يزال الطيران يحلق في أجواء صنعاء.

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