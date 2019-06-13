أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الهجوم الحوثي الصاروخي على مطار أبها الدولي، ودعت جميع الأطراف إلى منع مثل هذه الحوادث التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن السعودية والإقليم وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.
وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحافي اليومي أمس الأربعاء وفق وكالة الأنباء السعودية، بأن المنظمة الدولية تشدد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية الحيوية، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الهجوم الصاروخي على مطار أبها تهديد للأمن الإقليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.