الأمم المتحدة: الهجوم الصاروخي على مطار أبها تهديد للأمن الإقليمي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الهجوم الحوثي الصاروخي على مطار أبها الدولي، ودعت جميع الأطراف إلى منع مثل هذه الحوادث التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن السعودية والإقليم وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحافي اليومي أمس الأربعاء وفق وكالة الأنباء السعودية، بأن المنظمة الدولية تشدد على بيان مجلس الأمن الأخير الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية الحيوية، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.