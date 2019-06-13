شكرا لقرائتكم خبر عن موقع اماراتي يقطع الشك باليقين ويكشف لماذا لم يتمكن الباتريوت السعودي من صد الصاروخ الحوثي .. واين ومتى تم صناعة الصاروخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعهد التحالف العربي بالرد بصرامة على هجوم صاروخي شنته قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران على مطار مدني بجنوب السعودية، اليوم الأربعاء، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا مدنيًا بينهم ثلاث نساء وطفلان وهم من جنسيات سعودية ويمنية وهندية.

ويبعد مطار أبها نحو 200 كيلومتر شمالي الحدود مع اليمن ويخدم رحلات داخلية وإقليمية وهو منشأة مدنية يشكل استهدافها بشكل متعمد إرهابًا وانتهاكًا للأعراف والقوانين الدولية.

ونقلت وكالة رويترز عن الخبير جيريمي بيني محرر شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلة جينز ديفنس الأسبوعية المتخصصة بالشؤون العسكرية إن أقرب بطارية صواريخ باتريوت لمطار أبها تبعد عنه نحو 20 كيلومترًا إلى الشمال.

وأضاف: ”قد يكون صاروخ كروز قادرًا على أن يصل على ارتفاع منخفض بما يكفي بحيث لا يمكن اعتراضه قبل أن يبلغ هدفه“.

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وفي العام 2015، أعلنت إيران عن صاروخ كروز قالت إنها صنعته يصل مداه إلى 1300 كيلومتر.

وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي حينها في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي أثناء مراسم الإعلان عن الصاروخ: ”بمدى يتجاوز 1300 كيلومتر.. لا يحتاج هذا الصاروخ الكروز إلا لوقت قصير جدًا للاستعداد، ويمكنه الطيران على ارتفاع منخفض“.

ومن المؤكد أن إيران نقلت هذه التقنية للحوثيين، وفيما تبالغ طهران على الدوام في قدراتها العسكرية إلا أن من المحتمل أن مدى صواريخها قد يصل لمئات الكيلومترات وليس 1300 كيلومتر المعلنة.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن هناك أدلة على أن الحرس الثوري الإيراني أمد الحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها.



