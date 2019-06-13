شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض ناقلتي نفط عملاقتين لهجوم في بحر عمان ونداءات الاستغاثة تصل موانئ باكستان والسلطنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عمانية تعرض ناقلتي نفط عملاقتين لهجوم مزدوج في بحر عمان، مشيرة إلى أنه سمع دوي الإنفجارات إلى الموانئ العمانية والباكستانية.

وأوضحت المصادر، أن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة، حول تعرض الناقلتين لهجوم في بحر عمان، وعلى متنهما كميات كبيرة من النفط الخام قادمة من الخليج.

ولم تتضح حتى اللحظة هوية الناقلتين ولا حجم الأضرار التي لحقت بها، علما بأن وسائل الإعلام الإيرانية كانت أول من نقل الخبر عن مصادر عمانية.

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وكانت ناقلات نفط سعودية تعرضت منتصف مايو الماضي لهجوم إرهابي قبالة سواحل إمارة الفجيرة الإماراتية، وحينها وجهت أصابع الاتهام لإيران وأذرعها في المنطقة.

أكدت مصادر عمانية تعرض ناقلتي نفط عملاقتين لهجوم مزدوج في بحر عمان، مشيرة إلى أنه سمع دوي الإنفجارات إلى الموانئ العمانية والباكستانية.

وأوضحت المصادر، أن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة، حول تعرض الناقلتين لهجوم في بحر عمان، وعلى متنهما كميات كبيرة من النفط الخام قادمة من الخليج.

ولم تتضح حتى اللحظة هوية الناقلتين ولا حجم الأضرار التي لحقت بها، علما بأن وسائل الإعلام الإيرانية كانت أول من نقل الخبر عن مصادر عمانية.

وكانت ناقلات نفط سعودية تعرضت منتصف مايو الماضي لهجوم إرهابي قبالة سواحل إمارة الفجيرة الإماراتية، وحينها وجهت أصابع الاتهام لإيران وأذرعها في المنطقة.