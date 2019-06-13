أسعار الخضروات والفواكة واللحوم اليوم الخميس في العاصمة عدن

شهدت أسعار الخضروات والفواكه، استقرارا نسبيا في أسواق عدن، اليوم الخميس، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 300 و400 ريال.

فيما كانت أسعار الجزر والخيار450 ريال يمني للكيلو الخيار، و400 ريال يمني للكيلو الجزر وهو نفس سعر الكيلو الواحد من الكوسة والباذنجان.

وتراوحت أسعار البطاطس بين 400 و 500 ريال يمني للكيلو الواحد، أما أسعار البصل فتوقفت أسعارها عند 400 ريال للكيلو الواحد.

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فيما تراوح سعر كيلو البرتقال والتفاح المستورد ما بين 1000 و 800 ريال، فيما بلغت قيمة أسعار التفاح المحلي 500 ريال يمني للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار الكيلو الواحد للموز بين 300 و 280 ريال يمني، فيما تبلغ أسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد، وبلغ سعر الكيلو الخوخ1500 ريال.

أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق "الصحن" ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني، فيما تبلغ أسعار الخوخ 1500 ريال يمني للكيلو الواحد.