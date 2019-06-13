اجتماع هام بحضرموت لمناقشة تحديد حدود ومعالم الوديان بالمكلا

شهدت محافظة حضرموت، انعقاد الاجتماع الثاني للجنة تحديد معالم الوديان والمسايل بمدينة المكلا.

وبدء الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب مديرية مدينة المكلا وبرئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية، بمناقشة ماتوصل إليه الاجتماع السابق بمكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت، حيث تم بحث أعمال اللجنة المتفرعة من اللجنة الرئيسية ومناقشة الأعمال السابقة ومهام اللجنة الرئيسية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على البدء بالأعمال المكتبية من قبل اللجنة الفرعية برئاسة السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا وهي الاطلاع على الخرائط الطبوغرافية لمعرفة حدود الوديان و المسايل قبل التدخلات البشرية التي حولت الأراضي الزراعية إلى مخططات سكنية والذي يعتبر مخالف لبنود الوثيقة الزراعية والتضيق على مجاري السيول.

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واتفق الاجتماع إلى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى كوارث طبيعية مع نزول الأمطارو ذلك نتيجة للبناء العشوائي في مجاري السيول والشعاب.

وخلال الاجتماع، تم تحديد واديان للبدء بالأعمال المكتبية والحقلية و هما وادي امباخا ووادي تفات وتم تحديد برنامج العمل من اجتماعات و النزول الميداني للجنة الفرعية .

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على أن تقوم اللجنة الفرعية بمباشرة عملها ابتداء من يوم الأحد المقبل ويتبعها نزول ميداني إلى الواديان التي تم تحديدهما، كما تم الاتفاق على إمكانية الاستعانة بما تراه اللجنة للاستفادة منه.