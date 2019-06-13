شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من قصف مطار ابها ..مقاتلات التحالف تحلق في سماء العاصمة صنعاء وتلقي هذه الرسالة للمواطنين ..شاهد ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقصاصات ورقية ألقيت على العاصمة صنعاء وسط البلاد، الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية. وتتضمن القصاصات المطبوعة رسائل للمواطنين في العاصمة صنعاء، يقال إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن هو من ألقاها. Advertisements وتحمل المنشورات الورقية دعوات للمواطنين بتجنب أماكن تواجد القيادات الحوثية، والعسكرية، كونها ستكون موضع استهداف. ودعا جميع السكان الابتعاد وتجنب التجمعات الحوثية المسلحة، في الأحياء والمباني.

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