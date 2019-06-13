شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراقصة فيفي عبده تسير على خطى والدتها وتنشر صوراً جريئة أثارت جدلاً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل “عزة” ابنة الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبدة إثارة الجدل عبر “انستغرام”.

ونشرت “عزة” صوراً لها وهي بملابس “كاجول”، حيث ارتدت بنطالاً باللون الابيض، وعليه جاكت جينز مقطع من منطقة الكتف، ومزين باللؤلؤ.

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وقد تركت ابنة فيفي عبده عزة شعرها منسدلا على اكتافها، واختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.



وأثارت “عزة” الجدل بين رواد مواقع التواصل، لإطلالاتها الجريئة والشبه بينها وبين والدتها فيفي عبده.