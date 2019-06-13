شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي مهمة القوات الامريكية التي اعلن ترامب نشرها في اليمن ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس في بلاده، بنشر عدد صغير من القوات الأمريكية في اليمن للقيام بعمليات ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف ترامب في رسالة للكونجرس، أمس الأربعاء، أن الجيش الأمريكي يقدم المشورات العسكرية والمعلومات اللوجيستية للقوات اليمنية التي تقاتل الميليشيات الحوثية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم العمليات التي تشنها الحكومة اليمنية وشركاؤها الإقليميون لتطهير محافظة شبوة اليمنية من تنظيم «القاعدة» الإرهابي.



وأكد، مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم لتحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، الذي يحارب ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأشار ترامب، إلى أن القوات المسلحة الأمريكية واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن.

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وشددت الرسالة على أن «هذا الدعم لا يُقحم القوات الأمريكية في القتال ضد الحوثيين»، وفقاً لقانون صلاحيات الحرب العائد للعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونجرس.



وكان ترامب قد استخدم في إبريل/نيسان الماضي حق النقض ال«فيتو» لإسقاط قرار للكونجرس يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

ووصف ترامب قرار الكونجرس، وقتها، بأنه محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، «وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنوداً شجعاناً، في الوقت الحالي وفي المستقبل»، بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب أن الدعم الأمريكي ضروري ل«حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن».