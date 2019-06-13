شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب اليمني يستيقظ على "فضيحة جديدة" وغير متوقعة للأمم المتحدة في اليمن ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بصنعاء علي رضا وثائق ترشيح الممثل المقيم الجديد لليمن، إلى سلطات مليشيا الحوثي الانقلابية، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها “فضيحة جديدة ترتكبها المنظمة الدولية”.

وأضافت الحكومة أن هذا الإجراء تجاوز خطير للبروتوكول والقواعد الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالوضع في اليمن .

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‏ولفتت الحكومة إلى أن هذا التجاوز الخطير يأتي بعد اعتراف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بسرقة ‎مليشيا الحوثي الانقلابية مواد الإغاثة وتحويلها إلى غير المستحقين، وهو ما يؤكد رضوخ بعثة البرنامج في صنعاء للابتزاز وانصياعها للضغوط التي مارستها المليشيا الانقلابية خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد أعتبر الوكيل المساعد لوزارة الشباب والرياضة مانع المقطري أن تقديم علي رضا أوراق ترشيحه كممل مقيم لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لدى الجمهورية اليمنية وتسليمها للانقلابي هشام شرف يعد خرق لميثاق الأمم المتحدة وانتهاك لقرارات مجلس الأمن اتفاقيه فيينا وانتهاك للسيادة .

وطالب المطري الحكومة اليمنية بإجراءات رادعة معتبرا أن الشجب وحده لا يكفي .

يمن فويس

