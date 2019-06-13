شكرا لقرائتكم خبر عن هام..التحالف العربي يكشف رسمياً عن مصدر صاروخ كروز الذي استهدف اليوم مطار أبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث باسم التحالف العربي العربي لدعم الشرعية في اليمن،اليوم الأربعاء 12 يونيو 2019 م العقيد الركن تركي المالكي، وجود أدلة تثبت ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالسلاح الذي استهدف مطار أبها بالسعودية.

وقال المالكي في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، مساء اليوم، إن "خبراء التحالف أكدوا بأن الدلائل والمؤشرات تثبت ضلوع الحرس الثوري خلف تهريب السلاح للميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف المطار".

وأضاف المالكي، أنهم يقومون بجمع الأدلة؛ لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف مطار أبها.

بدوره قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن هجوم مطار أبها يشكل تطوراً في التهديد الإيراني لشركائنا وأمننا القومي.

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في السياق نقلت قناة الجزيرة عن متحدث باسم البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) قوله، إن "هجوم الحوثيين على أبها يتطابق مع أدلة على دور إيران المؤذي بالمنطقة، واستمرار تجاهلها قرارات مجلس الأمن الدولي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف أن "عملا إرهابيا نفذته ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي، نتج عنه إصابة 26 مدنيا.

وتوعد متحدث التحالف العربي بإجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميليشيات الإرهابية، ومحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ونشرت وسائل إعلامية سعودية صور تظهر تعرض صالة القدوم في مطار أبها الدولي لأضرار، جراء الاستهداف الذي تعرض له من قبل ميليشيا الحوثي.