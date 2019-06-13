شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان تعليقاً على استهداف مطار أبها: لينتظر الحوثي حزم وصرامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان إن المملكة ستواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، صباح الاربعاء، عن سقوط “مقذوف حوثي” في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، نجم عنه إصابة 26 مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية هندية، سعودية)، وطفلين سعوديين وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18حالة منها في الموقع إصابتهم طفيفة.

واعتبر بن سلمان في سلسلة تغريدات على “تويتر” أن استهداف الحوثيين الاربعاء لمطار أبها الاقليمي “تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها”، حسب قوله.

وأضاف بن سلمان “إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية”.

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وتابع بن سلمان “أؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع إلتزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة”.

وقال بن سلمان “منذ 40 عاماً يعبث النظام الإيراني في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.

ودعا بن سلمان المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها “لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”، حسب تعبيره.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابهم على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.