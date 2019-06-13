شكرا لقرائتكم خبر عن اسرائيل تفاجئ العرب وتسمي احد شوارعها باسم زعيم عربي لهذا السبب الصادم (صور- فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بتغريدة نشرتها صفحة “إسرائيل بالعربية” أعلنت فيها افتتاح حكومة الاحتلال لشارع في إسرائيل يحمل اسم الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال كتكريم له بمناسبة مرور عشرين عاما على وفاته.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية على تويتر، تغريدة لها، مساء اليوم، الثلاثاء، على حسابها الرسمي، ورصدتها (وطن) جاء فيها أن إسرائيل افتتحت شارع يحمل اسم الحسين بن طلال.

وعلقت الصفحة على صورة أرفقتها بالتغريدة للشارع المفتتح حديثا:”في قرية أبو غوش الإسرائيلية، الواقعة بين تل أبيب والقدس، تم اليوم افتتاح شارع يحمل اسم الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، بحضور السفير الأردني في إسرائيل.

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وبمناسبة مراسم التدشين، علق المجلس المحلي أعلام إسرائيل والأردن في جميع أنحاء القرية.”

وأحدثت التغريدة جدلا واسعا بين الأردنيين، الذين تباينت ردود أفعالهم في التعليقات بين غاضب ومستنكر.

يشار إلى أن العاهل الأردني الراحل، الحسين بن طلال الهاشمي (1935-1999) هو ملك الأردن الثالث، وهو سليل العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن، منذ العام 1921.