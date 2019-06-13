شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أروى: عانيت انا و بلقيس من التنمر بسبب جنسيتنا اليمنية ونفخر بها …فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة اليمنية اروى انها عانت من التنمر بسبب جنسيتها اليمنية وبسبب لبسها حسب ردها على سؤال المذيع لها
واضافت اروى في حديث صحفي مع صحيفة الامارات نيوز ان الفنانه بلقيس عانت ايضا من التنمر بسبب جنسيتها الاصل و هي حالة خاصة ولكن جنسيتها الاماراتيه جعلت منها مواطنه اماراتية وهي تستطيع الرد على كل من تنمر عليها
وقالت اروى انها تحضر لالبوم خليجي وفيه اغاني يمنية ايضا واكدت انها لن تترك الاعلام بل ستواصل فيه
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