شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: صراف آلي مجنون يقذف النقود على الطريق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد شريط فيديو حادثة غريبة في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان صراف آلي يعمل بصورة مختلفة تماما عن الهدف الذي وضع من أجله.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة “الصن” البريطانية، مساء الاثنين، الصراف الآلي وهو يخرج أوراق نقدية من فئة 20 جنيها إسترلينيا، فيما سارعت السلطات إلى وضع حقيبة أمام الصراف من أجل التقاط النقود.

ووقعت الحادثة في أحد محطات مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية، واستوقف الأمر عشرات الركاب الذين تصادف مرورهم بالمكان، وكان يقف أمامهم رجل أمن.

وكان أول من نشر الفيديو حساب ” في يو دي بودي” على “يوتيوب” قبل أن ينتشر بسرعة في شبكات التواصل.

وأثارت الحادثة العديد من التكهنات بشأن الأسباب التي أدت إليها، وقال رواد في شبكات التواصل على سبيل المزاح إن الصراف الآلي ربح جائزة اليانصيب.

لكن الشركة المسؤولة عن هذا الصراف قالت إن الأمر يعود لخلل فني تزامن مع سحب أحد الزبائن للنقود من الجهاز، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمشكلة التعامل مع النقود الورقية من فئة 20 جنيها.

