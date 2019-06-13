شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..مقتل رئيس هيئة الاركان العامة في مواجهات مع الحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل رئيس هيئة الاركان العامة في حكومة شباب واطفال اليمن في مواجهات مع مليشيات الحوثي في محافظة مارب وذكرت مصادر ميدانية ان هيثم القديمي وهو عضو في فريق مارب ورئيس هيئة الاركان في حكومة شباب واطفال اليمن قتل خلال معارك مع المليشيات الحوثية في محافظة مارب .

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