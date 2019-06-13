خالد بن سلمان: سنواجه جرائم الحوثي بحزم وصرامة لا تنكسر

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير، خالد بن سلمان، أن السعودية، ستواجه جرائم ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر .. لافتاً إلى أن إستهداف الميليشيات الأربعاء، لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها.

وقال في سلسلة تغريدات له بتويتر، "تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب باصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة .. مؤكداً أن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية .

وأضاف "وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع إلتزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة".

ولفت إلى أن النظام الإيراني يعبث منذ 40 عاماً في منطقتنا، ويصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي .. مشدداً أن على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه .