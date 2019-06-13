بالصور.. وصول الباخرة "لؤلؤة كريتر" لميناء المكلا محملة بـ3500 طن مازوت لرفد محطات الكهرباء بحضرموت

وصلت إلى ميناء المكلا باخرة ( لؤلؤة كريتر ) المقدمة ضمن مبادرة دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد من أجل استقرار التيار الكهربائي في ظل مايشهده ساحل حضرموت من إرتفاع لدرجة الحرارة خلال هذه الفترة وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي .

وتأتي هذه الباخرة البالغ كميتها ( 3500) طن متري مازوت من ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تخفيف أعباء المواطنين في المناطق المحررة وخصوصاً ساحل حضرموت في ظل هذا الصيف الساخن .

وأشار رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودها فيما يخص انقطاعات التيار الكهربائي التي حصلت مؤخرا ، وبالفعل شهدت محطات الكهرباء في ساحل حضرموت وصول دفعات من مادتي الديزل والمازوت بشكل مستمر ، الأمر الذي أدى لوجود استقرار نوعا ما في الخدمة .

وأكد دولة رئيس الوزراء على ضرورة توفير الخدمات الأساسية والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، حيث أكد دولتة في حرصه الشديد على إعطاء قطاع الكهرباء كلَّ الاهتمام والمتابعة ، مضيفاً بأنه لا سبيل للنهوض ببلادنا إلا عبر إقامة بنية أساسية متينة ، مشيراً بأنه قد بدأ بالفعل التنفيذ لبعض هذه المشاريع الاستراتيجية ، موضحاً في تصريحة أن كلَّ مناطق الوطن ستنعم بالتيار الكهربائي خلال الفتره القليلة القادمة باذن الله ، تأكيداً ووفاءاً لما وعد به بعد تولية منصب رئاسة الحكومة مباشرة .

الجدير بالذكر أن اصلاحات كثيرة قد حدثت في الفترة القليلة الماضية بمنظومة الكهرباء بما فيها الاصلاحات الإدارية والتي كان لها أثر كبير في وضع الخطط الاستراتيجية العاجله والقابلة للتنفيذ بالموارد المتاحه و المتوفرة للحكومة ، إضافة إلى تفعيل دور أجهزة الرقابة على توزيع وقود تشغيل محطات الكهرباء ، وكذا عبر إيجاد حلول ذات جدوى اقتصادية للوصول إلى انتاج طاقة كهربائية بكفاءة عالية وكلفة منخفضة نسبياً .