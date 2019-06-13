قتلى وجرحى في غارة للتحالف العربي على تجمعات حوثية شمال الضالع

أفادت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، أستهدف ليل الأربعاء، تجمعات لمليشيات الحوثي في عزلة باجة شمالي الضالع. وقالت المصادر، أن مقاتلات التحالف قصفت تجمعات الميليشيات في (بيت الأسود) بالجهة الغربية لعزلة باجة شمال غرب محافظة الضالع .. مؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات . وتساند مقاتلات التحالف العربي جهود القوات المشتركة التي تواصل تقدمها على الأرض وتحرير المواقع التي سيطرت عليها الميليشيات الإنقلابية بسبب خيانات قيادات عسكرية موالية لحزب الإصلاح .

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