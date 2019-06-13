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اشتباكات هي الأعنف بين قوات العمالقة ومليشيا الحوثي بالحديدة

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عدن - ياسمين التهامي - اشتبكت قوات ألوية العمالقة مع المليشيات الحوثية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، الأربعاء ، غداة قصف وتصعيد متواصل.

وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة، أن القوات تمكنت من التصدي لهجوم عنيف ومركَّز شنته المليشيات باتجاه مواقع قوات العمالقة المرابطة في الجبلية، والتي حاولت التقدم في المنطقة تحت غطاء ناري كثيف من قذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة من عيارات مختلفة.

وأكد المركز أن قوات العمالقة تمكنت من كسر الهجوم، وحالت دون إحراز عناصر الحوثي أي تقدم، فيما تكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد عقب مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وبيَّن أن المليشيات استخدمت، خلال عملية القصف، مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقصفت بعشرات قذائف الهاون والهاوزر وقذائف B10.

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