شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف العربي يعلن رسمياً عن اسم الدولة الكبرى التي أمدّت الحوثي بصاروخ هجوم أبها (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أصابع الاتهام لإيران بتزويدها الحوثيين بصاروخ قالت الجماعة إنها أطلقته على مطار أبها السعودي ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية.



ونقلت قناة العربية السعودية عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قوله إن هناك أدلة على أن الحرس الثوري الإيراني أمد الحوثيين بالسلاح الذي استهدف مطار أبها.

وأضاف المالكي: "نقوم بجمع الأدلة لتحديد نوعية المقذوف الذي استهدف مطار أبها"، كما نقلت عنه قناة الإخبارية السعودية القول إن "خبراء التحالف أكدوا بأن الدلائل والمؤشرات تثبت ضلوع الحرس الثوري خلف تهريب السلاح للميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف مطار أبها".

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وفي وقت سابق قالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الجماعة نفذت هجوما بصاروخ كروز على مطار أبها جنوب السعودية، وقالت: إن ما يسمى بـ"القوة الصاروخية استهدفت مطار أبها بصاروخ من نوع كروز، وأكدت إصابة الهدف بدقة".

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