شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يتوعد بعمليات ”مزلزلة ومدمرة” في المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية، واشنطن وحلفائها في المنطقة من استهداف إيران، متوعداً إياها بـ”عمليات وقائع مزلزلة ومدمرة”.

وقال نائب وزير خارجية حكومة الحوثيين [غير معترف بها دولياً]، حسين العزي في حسابه على “تويتر”: في حال ارتكبت واشنطن وحلفاءها أي حماقة فستكون المنطقة على موعد مع عمليات ووقائع مزلزلة ومدمرة”.

وأضاف العزي والذي يشغل رئيس دائرة العلاقات في “المجلس السياسي” للحوثيين: “نحن حتى هذه اللحظة مازلنا حريصين على السلام ونتعاطى إيجابيا مع جهود التهدئة وخفض التوتر من الجانبين”.

واستدرك العزي قائلاً “ومع ذلك سيواجه التصعيد بتصعيد أكبر وربما تحدث أمور لم تحدث من قبل”.

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وتشهد المنطقة تصعيداً وتوتراً متزايداً وأرسلت واشنطن أسلحة وسفن حربية لمواجهة “التهديدات الإيرانية”.

وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، إيران بدعم وتمويل الحوثيين ونقل تقنيات أسلحة متطورة إليهم، الأمر الذي تنفيه طهران باستمرار.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابهم على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.