شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو صاروخ ‘‘كروز’’ وكيف وصل إلى الحوثيين رغم الحصار المفروض على المنافذ اليمنية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار إعلان الحوثيين استخدام صاروخ من طراز كروز مجنح، لضرب مطار أبها الدولي جنوب السعودية، تساؤلات بشأن طراز الصاروخ ومداه وقدرته التدميرية.

وبالعودة إلى أنواع الصواريخ التي أطلقها الحوثي، خلال السنوات الماضية وخاصة من طراز كروز، يظهر أن الصاروخ المستخدم هو من نوع "كي أتش 55"، والذي سبق أن أطلقه على مصفاة نفطية في أبو ظبي.

وعلى ما يبدو فإن الحوثيين يمتلكون النسخة المعدلة من الصاروخ، الذي بدأ إنتاجه في الاتحاد السوفييتي عام 1984، وامتلكته إيران لاحقا وصنعت عددا منه وأطلقت عليه اسم سومار.

وحصلت إيران على 12 صاروخا من هذا الطراز عام 2001، من أوكرانيا، وهو صاروخ مجنح له قدرة على حمل رأس نووي، ورأس متفجر بوزن 410 كيلوغرامات.

وتبلغ سرعة الصاروخ 8/10 من سرعة الصوت، ومداه يصل إلى قرابة 2500 كلم.

ويطلق هذا الصاروخ من الجو بحسب النسخة الروسية، لكن يمكن تحويره للإطلاق من قاعدة برية، ويمتلك جهاز توجيه وملاحة، ولديه دقة أكثر في إصابة الهدف من النسخ السابقة له.

ومن الصعب التصدي لهذا النوع من الصواريخ، مقارنة بالبالسيتية الأخرى، بسبب تحليقه على مستويات منخفضة، ربما لا تلتقطها أنظمة الرادار، ما يربك أنظمة الدفاع الصاروخية.

يشار إلى أن التحالف العربي للحرب في اليمن، اعترف بهجوم مطار أبها، وقال الناطق باسمه العميد تركي المالكي، إن الصاروخ أصاب صالة الركاب، ما أدى إلى إصابة 26 مسافرا بينهم أطفال.

وقال الحوثيون إنهم تمكنوا من إصابة برج المطار بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة.

وتعليقًا على الحادثة، يقول الكاتب السعودي سليمان العقيلي: السؤال الجوهري المهم الذي ينبغي ان يتم البحث فيه .. اذا كانت الحركة في ميناء الحديدة تحت المراقبة ؛ فمن اين هربت صواريخ كروز الايرانية اذا كان ادعاء الحوثيين صحيحا ؟ ومن قام بذلك ؟ وما الدوافع والاهداف ؟

وأشار إلى أن : تخريب اهداف الحرب ؟ اطالتها ؟ تهديد السعودية او اشغالها ؟ مؤكدًا أن الاسئلة مشروعة.

معلومات أخرى عن صاروخ كروز:

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صاروخ “كروز”، هو مقذوف موجه يحمل رأساً حربياً أو حمولة متفجرة أخرى ويستخدم الأجنحة ونظام دفع، عادة محرك نفاث، للطيران المتواصل.

ويزود الصاروخ بداعم يستخدم الوقود الصلب في بداية الاقلاع وينفصل عنه بعد الاقلاع بـ12ثانية فقط حيث يدفعه الداعم إلى3600 متر فقط بعدها ينفصل.

مميزاته و خصائصه

1.صغير الحجم ويمكن إطلاقه من اي مكان حيث يعادل وزن سيارة صغيرة وطول لا يتجاوز 5،5متر يتيح له سهولة التنقل، ويمكن إطلاقه من تحت سطح البحر بسهولة وقد صنع لهذا الغرض حيث يمكن إطلاقه من منافذ إطلاق التوربيدات لدى الغواصات.

2.مداه البعيد حيث يصل مداه إلى 2500 كم.

3.الدقة العالية في اصابة الهدف بهامش خطأ لا يتجاوز متر ونصف حيث يمكن ان يدخل مع نافذة منزل صغيرة على بعد2500 كم.

4.القدرة العالية على المناورة.

5.إصابة الأهداف الإستراتيجية بدقة عالية وأضرار قوية حيث يمكن لصاروخ إحداث قوة تفجير تستطيع نسف مبنى كامل، بالاضافة للقدرة على اختراق الحصون حيث يضرب بعمق6 امتار من التراب والباطون المسلح داخل الأرض ويصل أي شخص داخل الانفاق المحصنة تحت الأرض.

6.نظام ملاحة عالي الدقة يستعمل أقمار “جي بي اس” ومعالج حاسوبي دقيق داخل الصاروخ.

7.صممت مقذوفات كروز لحمل رأس حربي تقليدي يزن 450 كيلو غرام متفجر أو نووي لمئات الكيلومترات بدقة عالية.

8.تستطيع مقذوفات كروز الحديثة الطيران بسرعات أعلى من الصوت أو سرعات عالية أدنى من سرعة الصوت. وقد قيل بأنه ينطلق بسرعة قصوى 880 كيلو متر بالساعة فقط.

9.تتمتع هذه الصواريخ بإمكانيات ذاتية الملاحة، وتقوم بالطيران بارتفاعات منخفضة وبمسار غير بالستي من أجل تجنب الرادار.

10.تبلغ تكلفة المقذوف الواحد ما يقارب 600.000 دولار.فيما يقارب الحجم الإجمالي للمقذوف الـ 1500 كيلو غرام.