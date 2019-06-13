شكرا لقرائتكم خبر عن شيخة من الاسرة الحاكمة القطرية تباغت الجميع وتبكي الفنانة الاماراتية احلام وتوجه لها ضربة موجعة وتصفها بهذه الصفات الجارحة والغير لائقة ابدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت احدى افراد الاسرة الحاكمة القطرية هجوما لاذعا ووجهت إهانات كبيرة قهرت الفنانة الاماراتية احلام عقب قيامها بتنظيم حفلات غنائية في السعودية.

وهاجمت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، الفنانة أحلام واصفة إياها بـ”الطبالة المرتزقة”، مضيفة :” تقول إحدى الطبالات “المرتزقة” لأهالي قطر “سامحوني لا أستطيع الغناء لقطر في أفراحكم فأنا مجبورة للحفاظ على عائلتي”. وفي تغريدة لسعها الدبور انتقدت الشيخة مريم غناء أحلام في السعودية قائلة :” الطبالة تغني للسعودية وتصفق في أغانيها ومع ذلك تنام “آمنة قريرة العين” في قطر التي تسكن فيها “، وتابعت :” هنا الفرق بين قطر والدول الكرتونية الصغيرة!”.

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