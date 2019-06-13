شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يباغت الجميع ويرفع رأية الاستسلام ويخضع للامارات وينفذ لها الطلب الذي حلمت به منذ وقت طويل، وعيدروس الزبيدي يرقص فرحا ويعتبرها هدية لا تقدر بثمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر سياسية بالعاصمة السعودية الرياض ان الرئيس هادي بصدد إصدار قرارات جمهورية تطيح بعدد من وزراء الشرعية. وقالت المصادر ان قرار جمهوري مرتقب باقالة وزير النقل صالح الجبواني وإحالته للتحقيق. واشار الإعلامي صلاح بالغبر في منشور على صفحته بموقع فيس بوك ان القرارات الجمهورية ستشمل وزير النقل صالح الجبواني ووزير الإعلام معمر الارياني. يشار إلى أن الوزير الجبواني هو أشجع وزير في الشرعية واجه الممارسات الإماراتية في المحافظات المحررة وواجه تبعا لذلك الكثير من الضغوط السياسية والحملات الإعلامية من قبل الإمارات والمجلس الانتقالي التابع لها.

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