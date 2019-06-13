شكرا لقرائتكم خبر عن الاخوان وأذرع إيران وقطر وعمان يزرعون الفتن ويجندون الجواسيس لتدمير اليمن واليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلعب دولة قطر بدعم وإسناد من سلطنة عمان أدوار سلبية مدمرة اهلكت الحرث والنسل في اليمن.

حيث يلاحظ المراقب للاحداث المتسارعة ان أدوات قطر وعمان الممثلة برموز حزب الاصلاح (الاخوان المسلمين في اليمن) ومطابخهم لا يقومون باي دور إيجابي في خدمة البلاد الممزقة ويقتصر دورهم على إشعال الحرائق وزرع الفتن وتجنيد الجواسيس في البلاد وهي الأدوار الممثلة بالهدم في كافة المجالات ولاتوجد لهاتين الدولتين اي بصمة إيجابية للبناء او قدمت خدمة لهذا الوطن الذي انهكته خمس سنوات من الحرب .. لا وجود لاي دور إيجابي كان من قطر او من عمان او من أذنابهم ومنفذي سياساتهم في حزب الاصلاح ..

وماتزال مليشيات حزب الاصلاح أذرع قطر وعمان في البلاد تشكل عائق كبير امام نجاح وتقدم الشرعية والتي تعيث الفساد في ربوع الوطن دون حسيب او رقيب .

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ويرى مفكرون ومراقبون للاوضاع ان دور هاتين الدولتين - قطر وعمان - وخدمتهما للحوثي في الجانب الجاسوسي عبر مليشيات الاخوان المسلمين ( الاصلاح )يعد اخطر من العدو الذي تحاربه في الجبهات ويعمل جواسيس قطر وعمان بشكل يكاد غير معلن في كافة المحافظات وجبهات القتال لكن في محافظة المهرة يعمل جواسيس هاتين الدولتين بشكل واضح ومعلن وبشكل شرعي طالما والاصلاح يعد شريك اساسي في الشرعية ... وبحاجة إلى ان تضرب الشرعية والتحالف بيد من حديد لهؤلاء الأذناب والجواسيس والذين يقودهم وكيل محافظة المهرة السابق بدر كلشات والذي سبق وان اصدر محافظ المهرة قرار بإلغاء تعيينه كوكيلا للمحافظة بعد ان قام المدعو بدر كلشات بزيارة لقطر وعمان وعاد بكرتون مليء بالعملات الورقية الصعبة ومنع الجنود من تفتيشه بحجة انه وكيلا للمحافظة ودخل البلاد بالقوة والبلطجة دون تفتيش .

وبعد قرار عزله من محافظ المهرة قام الوكيل المخلوع بتشكيل مليشيات تابعة لحزب الاصلاح وتدين بالولاء والعمالة لقطر وعمان وتعمل مليشيات كلشات على اقلاق السكينة العامة وتقوم باعمال تخريبية وتعمل على الأنفلات الأمني في محافظة المهرة من خلال الاعمال العدوانية التي تنفذها من حرب عصابات ومهاجمة للقوات العسكرية بالمهرة ووضع الكمائن المسلحة لتصفية الشخصيات الهامة وقطع للطرقات وتحريض بعض القبائل على التمرد على النظام والقانون كما تحرض على عدم الاعتراف بالشرعية الدستورية .

وطالب عدد من المثقفين في محافظة المهرة الجهات المختصة بسرعة إيقاف مليشيات كلشات التي تعيث فسادا بالمهرة وتستقطب الشباب والقبائل لتجنيدهم كجواسيس وعبيد للاصلاح وقطر وعمان ... إيقافهم قبل ان تكبر شوكتهم ويصعب إيقافهم .