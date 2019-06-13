شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي حوثي رفيع برتبة عميد مع مسلحيه "اسم+ صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي القيادي في ميليشيات الحوثي العميد حمزة محمد إسماعيل الوشلي المكنى "ابو عايش" مصرعه أول أمس الاثنين مع مجموعة من مسلحيه في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة، شمال اليمن.

وأكدت مصادر خاصة أن القيادي الحوثي الوشلي لقي حتفه مع عشرات المسلحين الآخرين أثناء المواجهات الدائرة مع قوات الجيش الوطني في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تشييع جثمان الوشلي، الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء إلى مقبرة العمودي وسط المدينة.