شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من رحيل الوزير اليماني.. استقالة مسؤول جديد في الشرعية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن العميد/ الخضر علي ناصر النوب - مُدير عام أمن مُحافظة أبين، اليوم، عن تقديم استقالته مِن منصبه الأمني.. بعد أيام من استقالة وزير الخارجية خالد اليماني.
وقال مصدر مُقرب من العميد "النوب" بإن: "مُدير عام أمن أبين؛ أعلن عن تقديم استقالته من منصبه بالقطاع الأمني بالمحافظة".
وعن أسباب الاستقالة؛ أوضح العميد " الخضر النوب" بأنها جاءت بعد التجاوزات والقرارات الأمنية التي شهدتها المحافظة دون الرجوع إليه كصفته مدير عام لأمن المحافظة.
ومن أبرز التجاوزات؛ نقل 1000 جندي تابع لإدارة الأمن العام بالمحافظة- إلى معسكر القوات الخاصة بأبين.
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