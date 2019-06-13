شكرا لقرائتكم خبر عن رافعا العلم اليمني ...يمني يثير الهلع في احد شوارع نيويورك الامريكية..(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اثار مقيم يمني في نيويورك ردود افعال مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي

حيث تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر المقيم اليمني وهو يمشي بسيارته بسرعه جنونية واضعا العلم اليمني عليها حتى قام بالاصطدام بعمود ما اثار خوف وهلع الكثير من الامريكان المارين بالشارع من بينهم طفل يقود دراجة هوائية

قبل ان يخرج من السيارة وهو مرتدي الزي اليمني (ثوب وجنبية) وبجانبه فتاه

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وقال نشطاء تعليقا على الفيديو المنتشر ان السلوك الهمجي ووضع العلم اليمني يعكس صورة سلبيه لدى الامريكان

من جهة اخرى سخر ناشطون مما قام به اليمني قائلين يبدو ان الزوامل مفعولها قوي

لمشاهدة الفيديو اضغط (https://twitter.com/Twitter/status/57302113858245899841126519?ref_src=twsrc%5Etfw)